Официально: Месси покинет ПСЖ

Пресс-служба “Пари Сен-Жермен” на официальном сайте объявила об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси по окончании сезона.

“После проведения двух сезонов в Париже, Месси готов завершить своё приключение в ПСЖ. Клуб с глубокими эмоциями желает ему огромных успехов в его будущей карьере. ПСЖ выражает огромную благодарность Лео Месси, семикратному обладателю ”Золотого мяча", который смог выиграть для клуба два чемпионата Франции и один Суперкубок Франции", – говорится в заявлении клуба.

35-летний Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Всего он провел за клуб 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

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