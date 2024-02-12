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Опасения не подтвердились. Атлетико рассказал про сложность травмы Мораты

Новости футбола Сегодня, 06:38
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Опасения не подтвердились. Атлетико рассказал про сложность травмы Мораты Getty Images

Атлетико официально объявил о том, что опасения по поводу вчерашней травмы Альваро Мораты не подтвердились. Испанский нападающий в слезах покинул поле после первого тайма матча против Севильи (0:1), и были предположения, что он разорвал крестообразные связки колена.

Однако тесты показали, что Мората получил ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена. Ожидается, на восстановление ему понадобится около 20 дней.

31-летний нападающий точно пропустит матчи против Лас-Пальмаса, Альмерии, Бетиса в Ла Лиге, ответный матч против Атлетика в полуфинале Кубка Испании, а также первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против Интера.

В текущем сезоне на счету Мораты 19 голов в 33 матчах во всех турнирах.

После 24 туров Атлетико занимает четвертое место в Ла Лиге с 48 очками в активе.

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