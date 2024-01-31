Официально: Наполи продлил контракт с вингером. Ранее его хотели клубы с Саудовской Аравии

Наполи официально объявил о продлении контракта со своим вингером Маттео Политано.

Пресс-служба неаполитанского клуба сообщила, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Николо Скира сообщал о том, что 30-летний игрок по новому контракту будет получать 3,4 миллиона евро в год.

Также Политано отказался от предложения саудовского Аль-Шабаба, который предлагал игроку годичный оклад в 9 миллионов евро на протяжении трех лет.

В нынешнем сезоне Маттео провёл 29 матчей за Наполи, в которых отметился семью голами и пятью ассистами. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В Неаполе же он оказался в январе 2020 года с Интера. Полтора года Политано выступал на правах аренды, а летом 2021 года неаполитанцы выкупили его контракт за 21 миллион евро.