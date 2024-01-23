Вингер Наполи продолжит контракт с клубом на фоне интереса с Саудовской Аравии

Вингер Наполи Маттео Политано решил остаться в Неаполе.

Как сообщает Николо Скира, 30-летний игрок продлит свое соглашение с клубом, которое истекает летом 2025 года, ещё на два года. В новом контракте будет прописана зарплата в 3,4 миллиона евро в год.

Что интересно, Политано отказался от предложения саудовского Аль-Шабаба, который был готов заплатить за трёхлетний контракт 24 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Маттео провёл 28 матчей за Наполи, в которых отметился семью голами и пятью ассистами.Transfermarktоценивает его в 15 миллионов евро.

В Неаполе же он оказался в январе 2020 года с Интера. Полтора года Политано выступал на правах аренды, а летом 2021 года неаполитанцы выкупили его контракт за 21 миллион евро.

Ранее сообщалось о том, что контракт с Наполи отказался продлевать Петр Зелинский, который согласовал переход в миланский Интер по окончанию сезона.