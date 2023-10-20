Новый скандал в Италии. Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19

Легендарный итальянский тренер Массимилиано Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19.

Об этом говорится в новой публикации известного журналиста Фабрицио Короны. Недавно он разоблачил множество итальянских футболистов, которые играют в букмекерских конторах.

На этот раз инсайдер сообщил о зависимости Аллегри. По его словам, фотографии и видео с тренером в казино ему присылают на почту.

Корона уточнил, что по его информации в тот вечер Аллегри играл на большие суммы. На переданном ему видео он видел, как тот заключал пари на 30 тысяч евро.

Интересно, что в 2019 году подразделение экономической и финансовой полиции Ливорно уже вело расследование против тренера. В частности, они изучали серию переводов на его счета. Некоторые из них были подписаны как “выигрыш в казино”.

Сам тренер еще тогда говорил, что не связан с незаконным оборотом денег или отмыванием. При этом не стал отрицать, что играет в казино.

“Какой пример подает тренер, способный проиграть в казино 400 тысяч евро. Все легально, все штатно. Но как же тогда он может говорить об игровой зависимости со своими детьми, глядя им в глаза? Разумеется, мы его ни в чем не обвиняем. Ставками на футбол он вообще не занимается...” - говорится в статье Короны.