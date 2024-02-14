Неожиданный поворот. Мбаппе может пойти по стопам Анри

Вингера ПСЖ Килиана Мбаппе сейчас все теснее и теснее связывают с переходом в Реал, но француз может пойти другим путём и сделать так, как сделал его именитый соотечественник.

По сообщениюTheIndependent, Мбаппе готов пойти по стопах Тьерри Анри, который попал из Монако в Арсенал транзитом через другой клуб. В случае одного из лидеров непобедимой команды в сезоне 2003/2004, Анри попал в Арсенал транзитом через Ювентус.

Правда, сами «канониры» не столь оптимистичны к этому переходу, так как финансовые условия Мбаппе достаточно высоки, а клуб не намерен отходить от своих бюджетных планов, чтобы совершить переход.

В настоящее время существует неопределенность вокруг будущего Мбаппе, которого в последние месяцы также связывают с переходом в Ливерпуль. Однако уход Юргена Клоппа может помешать Килиану сделать Энфилд своим следующим местом назначения.