Наполи покупает защитника сборной Аргентины

Наполи близок к покупке аргентинского защитника Удинезе Неуэна Переса.

По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанский клуб заплатит за игрока 17 миллионов евро. Контракт будет заключен по схеме 4+1 (до 2028 года с опцией продления еще на сезон).

23-летний Перес перешел в Удинезе летом 2022 года из мадридского Атлетико. Сумма трансфера тогда составила восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 21 матч во всех турнирах и отдал один голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов. В активе Переса один сыгранный матч за национальную сборную Аргентины.

Ранее мы сообщали, что Наполи начал переговоры с Астон Виллой о переходе полузащитника Леандера Дендонкера.

Также поступала информация о том, что контракт с неаполитанским клубом отказался продлевать Петр Зелинский, который согласовал переход в миланский Интер по окончании сезона.