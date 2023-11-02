Мюллер раскритиковал игроков Баварии после позора в Кубке Германии

После неожиданного поражения команды «Бавария» в 1/16 финала Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), полузащитник мюнхенской команды Томас Мюллер раскритиковал своих партнеров по команде.

В частности, легендарного футболиста вывело то, что большинство игроков не подошли к болельщикам после матча. Напомним, что встреча проходила на выезде, но на трибунах было немалое количество фанатов “Баварии”.

«Мы должны признать победу «Саарбрюккена» и поздравить их с этим. Мы просто не были на высоте, упустили много возможностей для контратаки. Если «Бавария» проиграла в Саарбрюккене, значит, мы совершили ошибки.

Я абсолютно понимаю критику со стороны болельщиков. Не столько игра или результат вызывают проблемы. Проблема заключается в том, что только несколько игроков понимают, как нужно уважать поддержку. Болельщики проехали сотни километров сюда. Главное – научиться отдавать им что-то взамен», - цитирует Мюллера Bild.