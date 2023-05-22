Месси установил рекорд сезона-2022/2023

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси первым в нынешнем сезоне забил 20 голов и отдал 20 результативных передач во всех турнирах.

Чтобы достичь данного показателю форварду пришлось провести 39 матчей. Аргентинец в чемпионате Франции забил 15 мячей и отдал 15 голевых передач, в Лиге чемпионов забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету один гол в Суперкубке Франции.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом. Ожидается, что футболист покинет клуб по окончании сезона.

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