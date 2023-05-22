Месси установил рекорд сезона-2022/2023
Новости футбола Сегодня, 08:00
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси первым в нынешнем сезоне забил 20 голов и отдал 20 результативных передач во всех турнирах.
Чтобы достичь данного показателю форварду пришлось провести 39 матчей. Аргентинец в чемпионате Франции забил 15 мячей и отдал 15 голевых передач, в Лиге чемпионов забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету один гол в Суперкубке Франции.
Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом. Ожидается, что футболист покинет клуб по окончании сезона.
Не пропустите: В "Барселоне" все еще ждут Месси.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:48 ПСЖ одержал важную победу в Лиге 1 и приблизился к титулу
Новости футбола Вчера, 14:38 "Реал" проиграл "Валенсии" в гостевом матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 13:55 Дортмундская "Боруссия" одержала важнейшую победу в матче Бундеслиги
Новости футбола 20 мая 2023, 17:55 "Барселона" проиграла в домашнем матче Ла Лиги
Новости футбола 20 мая 2023, 14:42 Определился чемпион Английской Премьер-лиги
Новости футбола 20 мая 2023, 14:28 "Бавария" проиграла в Бундеслиге и может упустить чемпионство
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 Месси установил рекорд сезона-2022/2023 Новости футбола Сегодня, 06:30 Победы ПСЖ, "Лиона" и "Ланса": результаты 36-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 06:30 В "Баварии" прокомментировали информацию о возможном переходе Роналду Новости футбола Сегодня, 05:50 Поражения "Барселоны" и "Реала", крупная победа "Атлетико": результаты 35-го тура Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 05:12 Аллегри высказался о своем будущем в "Ювентусе" Новости футбола Сегодня, 04:30 Дортмунд приблизился к титулу, провал "Баварии": результаты 33-го тура Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 03:50 В "Шахтере" отреагировали на слухи о смене тренера Новости футбола Сегодня, 03:00 Феерия "Динамо", победы лидирующего трио: результаты 27-го тура чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 17:16 Главные новости дня: 21 мая Новости футбола Вчера, 16:56 "Лацио" одержал тяжелую победу в Серии А
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома – Салернитана 22 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 22 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 22 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Лестер 22 мая 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Крузейро - Куяба 23 мая 2023 года Футбол 23 мая 2023 Прогноз на матч Реал Сосьедад - Альмерия 23 мая 2023 года Футбол 23 мая 2023 Прогноз на матч Сельта - Жирона 23 мая 2023 года Футбол 23 мая 2023 Прогноз на матч Вальядолид - Барселона 23 мая 2023 года Футбол 24 мая 2023 Прогноз на матч Эльче - Севилья 24 мая 2023 года Футбол 24 мая 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Кадис 24 мая 2023 года