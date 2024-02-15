Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля

Дайджест новостей, подготовленный Dailysports, освещает различные значимые события в мире спорта за четверг, 15 февраля.

Реал договорился о контракте с Альфонсо Дэвисом. Мадридский Реал договорился о контракте с крайним защитником Баварии Альфонсо Дэвисом, о чем сообщает Relevo. Однако, чтобы провернуть трансфер, осталось договориться с Баварией, что будет не так легко.

Мбаппе сообщил президенту ПСЖ, что покинет клуб летом. Звездный форвард Килиан Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Насеру Аль-Хелаифи, что покинет клуб летом 2024 года, когда истечет его контракт. Главным фаворитом на подписание Мбаппе традиционно считается Реал Мадрид.

Франция выиграла смешанную гонку на ЧМ по биатлону. Чемпионат мира по биатлону в Нове-Место продолжился смешанной гонкой. Сборная Франции , в составе Фийон Майе и Жанмоно, с тремя промахами завершила гонку на первом месте. На второй строчке сборная Италии, а тройку лидеров замкнули представители Норвегии.

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. ФИФА опубликовала новый рейтинг футбольных сборных, который обновляется каждый месяц. Согласно новому рейтингу, лидерство сохраняют действующие чемпионы мира Аргентина, Франция идет второй, а третье место занимает Англия. Ознакомиться с топ-10 списка можно здесь.

Барела согласился продлить контракт с Интером. Лидер Интера Николо Барела согласился подписать новый досрочный контракт с миланским клубом. Ожидается, что новое соглашение хавбека будет рассчитано до июня 2029 года, а зарплата составит порядка 7 миллионов евро за сезон.

Барселона может продать Бальде летом. Барселона может продать Алехандро Бальде летом при наличии выгодного предложения. В каталонском клубе не довольны тем, на каком уровне Бальде проводит текущий сезон. При этом возможная продажа футболиста зависит от того, сможет ли блауграна выкупить Жоау Канселу.

Ювентусу нужен вингер Лацио. Туринский Ювентус нацелился на вингера Лацио Маттиа Дзаккани. По информации итальянских СМИ, переходом футболиста занимается лично спортивный директор Старой Синьоры Кристано Джунтоли. Решимость Ювентуса во многом будет зависеть от того, продлит ли с клубом контракт Федерико Кьеза.

Легенда Аталанты перешел в клуб МЛС. Колумбийский форвард Луис Муриэль перешел из Аталанты в Орландо Сити, выступающий в МЛС. нападающий подписал с американским клубом контракт сроком на три года. 32-летний Муриэль отдал Аталанте пять лет своей карьеры и стал третьим бомбардиром в истории клуба, забив 68 голов в 184 матчах.