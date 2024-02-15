Лидерство Аргентины и прогресс финалистов КАН. Обновленный рейтинг ФИФА
ФИФА опубликовала новый рейтинг футбольных сборных, который обновляется каждый месяц.
Согласно новому рейтингу, лидерство сохраняют действующие чемпионы мира Аргентина, Франция идет второй, а третье место занимает Англии. В целом топ-10 не потерпела изменений и выглядит следующим образом:
- Аргентина – 1855.20
- Франция – 1845.44
- Англия – 1800.05
- Бельгия – 1798.46
- Бразилия – 1784.09
- Нидерланды – 1745.48
- Португалия – 1745.06
- Испания – 1732.64
- Италия – 1718.82
- Хорватия – 1717.57
Солидного прогресса добились сборные, которые в последний месяц играли на Кубке Африки-2023 и Кубке Азии-2023. Чемпионы Африки Кот-д'Ивуар поднялись с 49 на 39 место, а финалисты Нигерия с 42 на 28.
Чемпионы Азии Катар сумели подняться аж на 21 позицию – с 58-й на 37-ю. Сенсационные финалисты Кубка Азии Иордания с 87-го места поднялись на 70-е.
Худшей сборной ФИФА остается Сан-Марино.
С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на официальном сайте организации.