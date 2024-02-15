Лидерство Аргентины и прогресс финалистов КАН. Обновленный рейтинг ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг футбольных сборных, который обновляется каждый месяц.

Согласно новому рейтингу, лидерство сохраняют действующие чемпионы мира Аргентина, Франция идет второй, а третье место занимает Англии. В целом топ-10 не потерпела изменений и выглядит следующим образом:

Аргентина – 1855.20 Франция – 1845.44 Англия – 1800.05 Бельгия – 1798.46 Бразилия – 1784.09 Нидерланды – 1745.48 Португалия – 1745.06 Испания – 1732.64 Италия – 1718.82 Хорватия – 1717.57

Солидного прогресса добились сборные, которые в последний месяц играли на Кубке Африки-2023 и Кубке Азии-2023. Чемпионы Африки Кот-д'Ивуар поднялись с 49 на 39 место, а финалисты Нигерия с 42 на 28.

Чемпионы Азии Катар сумели подняться аж на 21 позицию – с 58-й на 37-ю. Сенсационные финалисты Кубка Азии Иордания с 87-го места поднялись на 70-е.

Худшей сборной ФИФА остается Сан-Марино.

С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на официальном сайте организации.