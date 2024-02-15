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Лидерство Аргентины и прогресс финалистов КАН. Обновленный рейтинг ФИФА

Новости футбола Сегодня, 08:09
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Лидерство Аргентины и прогресс финалистов КАН. Обновленный рейтинг ФИФА AFP

ФИФА опубликовала новый рейтинг футбольных сборных, который обновляется каждый месяц.

Согласно новому рейтингу, лидерство сохраняют действующие чемпионы мира Аргентина, Франция идет второй, а третье место занимает Англии. В целом топ-10 не потерпела изменений и выглядит следующим образом:

  1. Аргентина – 1855.20
  2. Франция – 1845.44
  3. Англия – 1800.05
  4. Бельгия – 1798.46
  5. Бразилия – 1784.09
  6. Нидерланды – 1745.48
  7. Португалия – 1745.06
  8. Испания – 1732.64
  9. Италия – 1718.82
  10. Хорватия – 1717.57

Солидного прогресса добились сборные, которые в последний месяц играли на Кубке Африки-2023 и Кубке Азии-2023. Чемпионы Африки Кот-д'Ивуар поднялись с 49 на 39 место, а финалисты Нигерия с 42 на 28. fifa.com

Чемпионы Азии Катар сумели подняться аж на 21 позицию – с 58-й на 37-ю. Сенсационные финалисты Кубка Азии Иордания с 87-го места поднялись на 70-е.fifa.com

Худшей сборной ФИФА остается Сан-Марино.

С полным рейтингом ФИФА можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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