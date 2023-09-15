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Марио Балотели вернулся в Турцию

Новости футбола Сегодня, 11:57
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Марио Балотели вернулся в Турцию Фото: https://www.instagram.com/mb459/

Итальянский футболист вернулся в турецкую команду Адана Демирспор, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб подписал контракт с 33-летним футболистом по схеме "1+1". Балотелли ранее уже играл за Адана Демирспора – 35 матчей, 19 голов, 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Напомним, что Марио Балотелли расторг контракт с Сеном. По информации, футболист вместе со швейцарским клубом решили расторгнуть контракт и уже подписали все необходимые документы. 33-летний футболист в этом сезоне провел за Сен не играл. В общей сложности он провел 19 матчей за команду и забил шесть голов.

Профессиональный дебют состоялся 16 декабря 2007 в матче против Кальяри, заменив Давида Суасо. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Интернационала. Уже в следующем матче кубка Италии против Реджины вышел в старте и отличился дублем. В 2010 году перешел в Ман Сити и провел там три года.

После этого провел один год в Милане, два года в Ливерпуле и еще один сезон в аренде в Милане. После Италии успел сыграть еще в шести клубах из разных стран Европы.

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