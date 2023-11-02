Манчестер Юнайтед выдал худший старт с 1930 года

“Манчестер Юнайтед” находится в ужасной игровой форме и команда пока не может показать достойных результатов ни в одном из турниров, в котором принимает участие.

Как выяснили аналитики OptaJoe, в этом сезоне “красные дьяволы” выдали самый плохой старт сезона с 1962/1963 года.

Под руководством тренера из Нидерландов Эрика тен Хага команда проиграла 8 из 15 первых матчей.

Хуже показатели на старте у «Манчестер Юнайтед» были только в сезоне 1962/1963, когда они потерпели 9 поражений в 15 первых матчах.

При этом аналитики обратили внимание и на тот факт, что команда из Манчестера имеет самый плохой домашний старт с 1930 года. Из 10 первых домашних матчей в этом сезоне, «Манчестер Юнайтед» проиграл ровно половину из них.

Напомним, что 1 ноября “Манчестер Юнайтед” на своем поле играл в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла». Матч на стадионе «Олд Траффорд» завершился победой гостей со счетом 3:0.