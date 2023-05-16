"Манчестер Юнайтед" расстанется с легендарным защитником-мемом

Защитник “Манчестер Сити” Фил Джонс покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство английского клуба не будет использовать опцию продления контракта до лета 2024 года. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Стоит отметить, что в этом сезоне англичанин не провел ни одного матча.

31-летний Джонс выступает за “Манчестер Юнайтед” с 2011 года. Всего он провел за клуб 229 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

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