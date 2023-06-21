"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на бразильца Фреда

"Манчестер Юнайтед" готов продать бразильского полузащитника Фреда в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, манкунианцы хотят получить за футболиста 23 миллиона евро. Интерес к бразильцу проявляет “Фулхэм”.

В нынешнем сезоне 30-летний Фред провел за “Манчестер Юнайтед” 56 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.