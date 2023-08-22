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Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря сборной Турции

Новости футбола Сегодня, 15:15
Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря сборной Турции Фото: инстаграм Алтая Байындыра/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу вратаря стамбульского “Фенербахче” и сборной Турции Алтая Байындыра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за голкипера семь миллионов евро. Голкипер уже прошел необходимое для трансфера медицинское обследование. В ближайшее время Байындыр подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. В составе “Манчестер Юнайтед” турок станет дублером основного вратаря Андре Онана.

25-летний Байындыр выступает за “Фенербахче” с 2019 года. Он перешел в клуб из Стамбула из “Анкарагюджю”. Сумма трансфера составила один миллион 500 тысяч евро. Всего он провел за “желтых канареек” 145 матчей во всех турнирах и пропустил 162 гола. В 44 матчах он не пропускал голов. В составе “Фенербахче” Байындыр стал обладателем Кубка Турции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Байындыр с 2021 года играет за сборную Турции. Всего он провел за турецкую национальную команду пять матчей и пропустил восемь голов. В одном матче не пропускал голов.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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