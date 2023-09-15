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Манчестер Сити хотел подписать 16-летнюю звезду Барселоны

Новости футбола Сегодня, 15:19
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Манчестер Сити хотел подписать 16-летнюю звезду Барселоны Манчестер Сити хотел подписать 16-летнюю звезду Барселоны

Манчестер Сити пытался подписать молодую звезду Барселоны Ламина Ямала, сообщает Марко.

16-летний игрок стал настоящим открытием в футболе. Его заметили многие команды в Европе. Манчестер Сити сделал все возможное, чтобы подписать Ямала этим летом. Помощник директора Барселоны сообщил, что Ламин и Бальде были в списке, которые могли покинуть клуб в трансферное окно. Манчестер Сити хотел перехватить футболистов.

На этой неделе Деку сообщил, что сейчас Барселона пытается продлить контракт с обеими молодыми звездами команды. С 16-летним Ламин Ямалой планируют заключить соглашение к 2026 году, как рассказал Деко, из-за молодого возраста игрока контракт не могу быть более длительным. Также хотят продлить контракт с Бальде до 2028 года.

Он добавил, что молодой Ламин Ямала является поразительным талантом. Это игрок, который всех удивил. Сегодня Барселона переживает важную ситуацию, в команде много молодежи, но ему 16. И клуб, и тренер знают, что делать, поэтому все верят в развитие молодого таланта.

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