"Манчестер Сити" договорился о переходе опытного полузащитника "Челси"

Полузащитник “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачич перейдет в “Манчестер Сити”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб из Манчестера заплатит за футболиста 35 миллионов евро. В ближайшее время хорват пройдет медицинское обследование. Если все пройдет нормально, он подпишет контракт с “горожанами”.

В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.