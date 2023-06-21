"Манчестер Сити" договорился о переходе опытного полузащитника "Челси"
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен
Полузащитник “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачич перейдет в “Манчестер Сити”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, клуб из Манчестера заплатит за футболиста 35 миллионов евро. В ближайшее время хорват пройдет медицинское обследование. Если все пройдет нормально, он подпишет контракт с “горожанами”.
В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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