Лучший бомбардир в истории сборной Ганы завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян принял решение о завершении карьеры.

Африканец поблагодарил бывших одноклубников, тренеров и свою семью. Также он сообщил, что остаться в футболе и применить свой опыт для поиска молодых талантов.

37-летний Гьян является лучшим бомбардиром в истории сборной Ганы. Он провел 109 матчей и забил 51 гол. Также форвард выступал за “Удинезе”, “Модену”, “Ренн”, “Сандерленд”, “Аль-Айн”, “Шанхай СИПГ”, “Кайсериспор”, “Норт-Ист Юнайтед” и “Легон Ситис”.