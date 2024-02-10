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Ливерпуль сумеет обновить еще один рекорд клуба за время руководства Юргена Клоппа

Новости футбола Сегодня, 02:52
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Ливерпуль сумеет обновить еще один рекорд клуба за время руководства Юргена Клоппа Ливерпуль сумеет обновить еще один рекорд клуба за время руководства Юргена Клоппа

В рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль примет в гостях Бёрнли.

Ажиотаж в покупке билетов вызванный болельщиками вынудил правление стадиона «Энфилд», на котором пройдет матч, открыть еще один ярус трибун, которая находилась на реконструкции, что увеличит вместимость стадиона на 2421 места и всего на трибунах смогут разместиться 60725 человек.

Такая посещаемость является рекордной для мерсисайдцев и ранее максимальное количество человек, которое посещало их матчи составляло 58757, а произошло это в далеком 1949 году в матче против Челси.

Наверняка большое количество болельщиков хотят посетить матч Ливерпуля еще за правления Юргена Клоппа, и таким образом выразить ему свою благодарность. Первым матчем, после того, как немецкий специалист объявил о своем уходе, было противостояние с Норвичем в Кубке Англии и тогда весь Интернет облетели видео, как «Энфилд» пел легендарную «You’ll Never Walk Alone» и без слов было понятно, что всё это посвящено Клоппу.

Наверняка на стадионе будет царить невероятная атмосфера и мы вновь услышим легендарный гимн клуба, а также сможем наблюдать за отличным футболом, ведь ясно, что Ливерпуль будет бороться за чемпионство в этом сезоне, дабы таким образом проводить своего тренера.

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