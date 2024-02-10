Ливерпуль сумеет обновить еще один рекорд клуба за время руководства Юргена Клоппа

В рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль примет в гостях Бёрнли.

Ажиотаж в покупке билетов вызванный болельщиками вынудил правление стадиона «Энфилд», на котором пройдет матч, открыть еще один ярус трибун, которая находилась на реконструкции, что увеличит вместимость стадиона на 2421 места и всего на трибунах смогут разместиться 60725 человек.

Такая посещаемость является рекордной для мерсисайдцев и ранее максимальное количество человек, которое посещало их матчи составляло 58757, а произошло это в далеком 1949 году в матче против Челси.

Наверняка большое количество болельщиков хотят посетить матч Ливерпуля еще за правления Юргена Клоппа, и таким образом выразить ему свою благодарность. Первым матчем, после того, как немецкий специалист объявил о своем уходе, было противостояние с Норвичем в Кубке Англии и тогда весь Интернет облетели видео, как «Энфилд» пел легендарную «You’ll Never Walk Alone» и без слов было понятно, что всё это посвящено Клоппу.

This video will make you cry.



Jurgen Klopp in tears as Anfield sings You’ll Never Walk Alone after his announcement that he will be leaving the club at the end of the season♥️😢 pic.twitter.com/qWk17jPi6A — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 28, 2024

Наверняка на стадионе будет царить невероятная атмосфера и мы вновь услышим легендарный гимн клуба, а также сможем наблюдать за отличным футболом, ведь ясно, что Ливерпуль будет бороться за чемпионство в этом сезоне, дабы таким образом проводить своего тренера.