Ливерпуль и Рома начинают новый сезон Лиги Европы с победы

Начался новый сезон Лиги Европы. В первом туре Ливерпуль и Рома поехали на выездные матчи в Австрию и Молдову соответственно.

"ЛАСК" - "Ливерпуль" - 1:3

Матч для Ливерпуля начался не очень удачно. На 14-й минуте ЛАСК вышел вперед благодаря голу Флориана Флекера. Гости больше владели мячом, но создать голевой момент не получалось.

После перерыва подопечные Юргена Клопа прибавили в атаке и начали давить на ЛАСК. На 56-й минуте Ливерпуль заработал пенальти и Нуньес реализовал его. Спустя семь минут Луис Диаз уже вывел свою команду вперед. Ливерпуль продолжал давить и атаковать и не давали ЛАСКу как-то ответить. В конце игры Мохаммед Салах установил окончательный результат 3:1.

"Шериф" – "Рома" – 1:2

Первый тайм был довольно ровный, у обеих команд не было стопроцентных моментов. Однако Роми повезло, потому что уже в компенсированное время Леонардо Паредес вывел команду Моуриньо вперед.

После перерыва хозяева сравняли. Кристиан Товар помог Шерифу восстановить паритет в счете. Но таким счет был недолго. На 65-й минуте Ромелу Лукаку снова вывел Рому вперед. Подопечные Моуриньо выстояли и удержали минимальное преимущество.