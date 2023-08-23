Лига Конференций. Днепр-1 спасся в меньшинстве, Астон Вилла забила пять голов

Состоялись два первых матча раунда плей-офф Лиги Конференций.

“Днепр-1” на выезде сыграл вничью словацким “Спартаком” со счетом 1:1. Стоит отметить, что украинский клуб почти весь матч играл в меньшинстве. Английская “Астон Вилла” на выезде уничтожила шотландский “Хиберниан” и гарантировала себе выход в групповой этап.

Ответные матчи состоятся 31 августа.

“Спартак” Трнава Словакия – “Днепр-1” Днепр, Украина - 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 55 Офори, 1:1 – 67, пенальти Пихаленок.

“Спартак”: Такач, Штетина, Коша, Микович (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефаник, 46), Даниэл, Буката (Oseni, 46), Офори, Zeljković (Баинович, 82), Джуричин (Ристовски, 46).

“Днепр-1”: Кинарейкин, Мирошниченко, Сваток, Кравец, Бабенко, Горбунов (Каплиенко, 59), Гуцуляк, Пихаленок (Горин, 87), Леднев (Филиппов, 72), Рубчинский (Когут, 59), Сарапий.

Красные карточки: Сарапий (9), Когут (88).

“Хиберниан” Шотландия – “Астон Вилла” Англия - 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – 17 Уоткинс, 0:2 – 33 Уоткинс, 0:3 – 42 Бэйли, 0:4 – 48 Уоткинс, 0:5 – 74, пенальти Дуглас Луис.

“Хиберниан”: Маршалл, Обита (Джегго, 46), Хэнлон (Бушири, 68), Миллер, Стивенсон, Фиш, Кэмпбелл (Дойл-Хэйс, 69), Ньюэлл (Delferriere, 88), Бойл, Венте (Дойдж, 69), Юан.

“Астон Вилла”: Мартинес (Ольсен, 46), Динь, Диего Карлос, Пау Торрес, Конса (Кэш, 75), Макгинн, Бэйли (Дуран, 69), Камара (Тилеманс, 67), Дуглас Луис, Диаби, Уоткинс (Траоре, 69).