Левандовски рассказал, где хочет завершить карьеру

Нападающий Роберт Левандовски признался, что его все устраивает в "Барселоне" и в ближайшее время он не собирается менять клуб.

По словам Левандовски он даже готов завершить карьеру в "Барселоне", так как чувствует себя здесь комфортно вместе со своей семьей.

“Меня не интересует Саудовская Аравия, прекрасно чувствую себя тут, с моей семьей в этом городе. Мы сейчас в ударе”, - сказал он.

Поляк выступает за "Барселону" с прошлого года и сейчас является важным игроком команды.

Напомним, что для польского форварда “Барселона” третий большой клуб в карьере после "Боруссии" и "Баварии".