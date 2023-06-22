Левандовски рассказал, где хочет завершить карьеру
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Барселоны
Нападающий Роберт Левандовски признался, что его все устраивает в "Барселоне" и в ближайшее время он не собирается менять клуб.
По словам Левандовски он даже готов завершить карьеру в "Барселоне", так как чувствует себя здесь комфортно вместе со своей семьей.
“Меня не интересует Саудовская Аравия, прекрасно чувствую себя тут, с моей семьей в этом городе. Мы сейчас в ударе”, - сказал он.
Поляк выступает за "Барселону" с прошлого года и сейчас является важным игроком команды.
Напомним, что для польского форварда “Барселона” третий большой клуб в карьере после "Боруссии" и "Баварии".
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