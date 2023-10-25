Лестер доминирует в Чемпионшипе: как им это удалось

«Лестер» набрал 33 очка из 36-ти возможных - это лучший старт в истории Чемпионшипа. «Лестер» забил больше всех голов в дивизионе (26) и меньше всех пропустил (7). «Лестер» оторвался на 11 очков от третьего места - напомним, что напрямую в АПЛ поднимаются две команды. У «Лестера» открытая серия из восьми побед подряд. Причем только одна из них добыта с минимальной разницей в счете.

Уже этих цифр достаточно, чтобы говорить о доминировании «Лестера» в Чемпионшипе. Да, впереди длинная дистанция, которая состоит из 46 матчей - пройдено меньше 25 процентов. Однако можно быть уверенным, что именно «лисы» выдержат темп. Не в плане набора очков, ведь 91,7% - феноменальный и аномальный показатель. Но тяжело представить, что «лисы» кому-то отдадут первое место, не говоря уж о том, чтобы свалиться ниже второй строчки.

В 2016 году «Лестер» сотворил настоящее чудо, когда стал чемпионом АПЛ. Промежуточное лидерство «лис» в Чемпионшипе точно не про волшебство. Выделим три фактора их мощного старта, который должен принести плоды и на финише.

У «Лестера» самый дорогой состав в Чемпионшипе

Если говорить начистоту, любой клуб, вылетевший из АПЛ, как минимум в первом сезоне получается заметное преимущество над конкурентами в Чемпионшипе. Речь о финансах, конкретно, о так называемых парашютных выплатах за свой кусок пирога в огромном телевизионном контракте АПЛ. Они и позволяют рассчитывать на быстрое возвращение в рай после изгнания.

Посудите сами. Даже после продажи нескольких лидеров (Джеймса Мэддисона, Харви Барнса, Тимоти Кастаня и ушедшего свободным агентом Юри Тилеманса), за которых «лисы» получили более 100 млн евро, состав «Лестера» оценивается порталом Transfermarkt в 252 млн евро - первое место в Чемпионшипе.

Getting to know the Black Cats as we prepare for #LEISUN this evening 📑 — Leicester City (@LCFC) October 24, 2023

Место-то первое, но не с таким отрывом от конкурентов, как в нынешней таблице, где считают очки, а не деньги. То есть дело не только в финансах. В конце концов, есть относительно свежие примеры «Уигана», «Суонси» или «Сток Сити», которые даже в еврокубках играли, но не смогли быстро вернуться в АПЛ после вылета и сейчас выглядят надежно засосанными болотом Чемпионшипа. Они похожи на домашних котов, которые испытали шок, оказавшись на улице, и не смогли быстро найти дорогу домой, что привело к печальной судьбе. «Лисы» же оказались умнее и хитрее таких котов.

«Лестер» угадал с тренером

Менеджмент «Лестера» наделал колоссальное количество гротескных ошибок в межсезонье-2022 и уже по ходу сезона-2022/2023, которые и привели к вылету из АПЛ. Оплошности пришлось оперативно исправлять.

Похоже, главное попадание в цель у менеджмента «Лестера» связано с персоной тренера. Энцо Мареска сделал требл с «Манчестер Сити», однако в роли ассистента Пепа Гвардиолы. А вот самостоятельно итальянец поработал только 14 матчей (четыре победы) в «Парме», которую безуспешно пытался вернуть в Серию А. То есть кандидатура Марески и близко не была очевидной.

Похоже, консервативная Италия вообще не подходит для стиля и идей Гвардиолы, которым следует Энцо Мареска - итальянец на каталонца похож не только внешне. Англия для воплощения этой философии - совсем другое дело. Вспоминаем Микеля Артету в «Арсенале» или Венсана Компани (бельгиец не был в штабе Пепа, но долго у него играл), который в блестящем стиле вернул в АПЛ «Бернли».

Стилистически «Лестер» выглядит лайт-версией «Манчестер Сити», что подтверждает статистика. «Лисы» являются лидером Чемпионшипа не только по очкам, забитым и пропущенным голам, но и по владению мячом (63,5%), и точности передач (89%).

Стиль стилем, но нужен результат. Почему-то кажется, что заслуг у Энцо Марески больше, чем у менеджмента, который не сказать, что идеально отработал на трансферном рынке, когда искал замену ушедшим лидерам.

Momentum, his midfield maestro and Sunderland 🔎



Enzo Maresca with his #LEISUN preview. — Leicester City (@LCFC) October 24, 2023

Пришлись ко двору опорный полузащитник Гарри Уинкс (купили за 11,6 млн евро) и атакующий хав Стефи Мавидиди (7,5 млн евро, забил два гола и сделал два ассиста, стабильно получает высокие оценки). Однако по другим дорогостоящим как для Чемпионшипа покупкам вопросов пока хватает. Новый основной вратарь Мадс Хермансен (7 млн евро) почти не пропускает, но и не сказать, что выглядит очень надежным. 20-летний форвард Том Кэннон (8,8 млн евро) за «Лестер» еще даже не сыграл. Опытнейший Коннор Коуди (8,7 млн евро) начисто проигрывает конкуренцию в центре защиты и заставляет задаваться вопросом - а зачем его покупали?

Конечно, делаем поправку на серьезную разницу в уровне АПЛ и Чемпионшипа. Однако у Марески раскрылся Кирнан Дьюсбери-Холл - влияет на игру команды, как Джеймс Мэддисон раньше в «Лестере», а сейчас в «Тоттенхэме». КДХ забил пять голов - столько же, сколько профильный форвард Келечи Ихеаначо. Также у Дьюсбери-Холла четыре ассиста. У Марески центральные защитники Янник Вестергор и Ваут Фас среди лучших в команде, а не то посмешище, которым они часто были в АПЛ.

Также бросается в глаза, что Энцо Мареска не зря поработал и с молодежкой «Манчестер Сити». Итальянец понимает, как правильно вести себя с игроками, которые переходят в профессиональный футбол. 21-летний атакующий полузащитник Кейси Макейтир забил четыре гола. Пользу приносят 19-летний форвард Абдул Фатаву (у него 1+1) и 21-летний полузащитник Ваня Марсаль (1+0). Основным защитником можно назвать 20-летнего Каллума Дойла. И есть уверенность, что раскроется 20-летний Чезаре Казадеи. Один из героев последнего молодежного чемпионата мира, который принадлежит «Челси», в основу не пробился, но успел забить один гол и сделать один ассист.

Джейми Варди

Из чемпионского «Лестера» в команде сейчас остались только Марк Олбрайтон и Джейми Варди. Первый почти не играет, а у второго открылась уже непонятно какая по счету молодость. Варди в свои 36 не проигрывает конкуренцию Келечи Ихеаначо. Он забил пять голов в этом сезоне, в том числе четыре в Чемпионшипе.

The best fans 👏💙 @LCFC



Thanks for your support and get home safely pic.twitter.com/s6YwFBA60e — Jamie Vardy (@vardy7) October 21, 2023

Важность Варди не только и не столько в голах. Очевидно, что клубная легенда «Лестера» играет важнейшую роль в раздевалке. Когда Джейми бежит праздновать свой гол к трибуне с фанатами соперника, то это не только про присутствующий у него хулиганский норов. Это еще и про то, насколько Варди мотивирован и заряжен второй раз за карьеру вернуть «Лестер» в АПЛ. И такой настрой он передает партнерам.