Легендарный Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб

Пресс-служба “Адана Демирспор” на официальном сайте объявила о назначении Патрика Клюйверта на пост главного тренера.

Голландский специалист заключил с турецким клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

47-летний Клюйверт ранее тренировал сборную Кюрасао. Также он был ассистентом главного тренера в сборных Нидерландов и Камеруна, работал директором академии “Барселоны” и спортивным директором ПСЖ.

В минувшем сезоне “Адана Демирспор” заняла девятое место в чемпионате Турции и не пробилась в еврокубки.