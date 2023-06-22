Лаутаро Мартинес может получить важную роль в "Интере"

Миланский "Интер" ищет нового капитана после ухода Марсело Брозовича из команды.

По информации сайта fcinter1908.it, главным кандидатом на эту роль является Лаутаро Мартинес, который играет за “Интер” уже пять лет.

В прошлом сезоне аргентинец заметно прибавил в лидерских качествах, особенно после победы на чемпионате мира.

Вторым кандидатом на роль капитана является словенский голкипер Самир Ханданович. Также капитаном могут назначить защитника Данило Д'Амброзио.