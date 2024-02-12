Лацио – Бавария: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Лига Чемпионов возвращается и начинает набирать обороты. В среду, 14 февраля, пройдут матчи 1/8 финала плей-офф, где Лацио примет на своем поле Баварию Мюнхен.

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Лацио – Бавария: что нужно знать о матче?

Лацио смог пробиться в плей-офф из довольно непростой группы. Они заняли второе место в квартете с Атлетико, Фейеноордом и Селтиком. В шести турах "орлы" набрали десять очков. Бавария, в свою очередь, играла в группе А и вышла в плей-офф с первой строчки. После шести матчей у мюнхенцев 16 очков квартете с Копенгагеном, Галатасараем и Манчестер Юнайтед.

Что касается формы, то в крайних пяти играх Лацио дважды победил, дважды проиграл и сыграл вничью. Бавария также два раза проиграла и три раза победила своих соперников.

Лацио – Бавария: когда и где состоится матч?

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет в среду, 14 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Лацио – Бавария: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.