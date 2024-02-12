Лацио – Бавария: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов возвращается и начинает набирать обороты. В среду, 14 февраля, пройдут матчи 1/8 финала плей-офф, где Лацио примет на своем поле Баварию Мюнхен.
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Лацио – Бавария: что нужно знать о матче?
Лацио смог пробиться в плей-офф из довольно непростой группы. Они заняли второе место в квартете с Атлетико, Фейеноордом и Селтиком. В шести турах "орлы" набрали десять очков. Бавария, в свою очередь, играла в группе А и вышла в плей-офф с первой строчки. После шести матчей у мюнхенцев 16 очков квартете с Копенгагеном, Галатасараем и Манчестер Юнайтед.
Что касается формы, то в крайних пяти играх Лацио дважды победил, дважды проиграл и сыграл вничью. Бавария также два раза проиграла и три раза победила своих соперников.
Лацио – Бавария: когда и где состоится матч?
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет в среду, 14 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Лацио – Бавария: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport 7
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia