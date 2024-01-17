Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал

В Испании прошли очередные матчи Кубка Испании. Сельта Виго провела выездной матч против Валенсии, а Реал Сосьедад против Осасуны.

Валенсия - Сельта - 1:3

Гости забили два мяча в стартовые 20 минут. Сначала на 13-й минуте мяч забил де ла Торре, а через пять минут Дувикас удвоил преимущество. На 29-й минуте Валенсия сократила отставание, благодаря голу Пепелу с пенальти. После перерыва хозяева больше владели мячом, но они не могли создать какой-то голевой момент. На 80-й минуте Сельта поставила точку в матче, Дувикас оформил дубль - 3:1.

🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 con 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑰𝑭𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 en Mestalla ✅



𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐓𝐑𝐈𝐔𝐍𝐅𝐎 en Mestalla para conseguir a clasificación a cuartos de final sete anos despois 🔛🏆 #ADébeda continúa!#ValenciaCelta ⋄ #CopaDelRey pic.twitter.com/JUSsH6AhKx — RC Celta (@RCCelta) January 17, 2024

Осасуна - Реал Сосьедад - 0:2

В первой половине команды продемонстрировали равную игру и ушли на перерыв при нулевой ничьей. На 56-й минуте для Осасуны случилась неприятная ситуация, защитник Катена получил прямую красную карточку и покинул поле. Оярсабаль реализовал пенальти и вывел Сосьедад вперед. Уже на восьмой компенсированной минуте Микель Мерино забил гол, который подвел итог в этой игре.

Реал Сосьедад победил 2:0 и вместе с Сельтой гарантировал себе место в четвертьфинале.