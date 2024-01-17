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Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал

Новости футбола Сегодня, 17:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал

В Испании прошли очередные матчи Кубка Испании. Сельта Виго провела выездной матч против Валенсии, а Реал Сосьедад против Осасуны.

Валенсия - Сельта - 1:3

Гости забили два мяча в стартовые 20 минут. Сначала на 13-й минуте мяч забил де ла Торре, а через пять минут Дувикас удвоил преимущество. На 29-й минуте Валенсия сократила отставание, благодаря голу Пепелу с пенальти. После перерыва хозяева больше владели мячом, но они не могли создать какой-то голевой момент. На 80-й минуте Сельта поставила точку в матче, Дувикас оформил дубль - 3:1.

Осасуна - Реал Сосьедад - 0:2

В первой половине команды продемонстрировали равную игру и ушли на перерыв при нулевой ничьей. На 56-й минуте для Осасуны случилась неприятная ситуация, защитник Катена получил прямую красную карточку и покинул поле. Оярсабаль реализовал пенальти и вывел Сосьедад вперед. Уже на восьмой компенсированной минуте Микель Мерино забил гол, который подвел итог в этой игре.

Реал Сосьедад победил 2:0 и вместе с Сельтой гарантировал себе место в четвертьфинале.

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