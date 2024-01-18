Кубок Азии. Палестина и ОАЭ сыграли вничью

Во втором туре группы С, Палестина провела матч против ОАЭ. В первом туре команда из Эмиратов записала победу в свой актив, а Палестина потерпела поражение.

В этой игре ОАЭ считались фаворитами и смогли первыми выйти вперед. На 23-й минуте Адил открыл счет. Однако, на этом хорошие новости завершились, потому что на 37-й минуте Аль-Хаммади получил красную карточку. Через две минуты Палестина могла сравнять счет, но Сеям не реализовал пенальти.

На старте второго тайма палестинцы таки добились своего, благодаря автоголу защитника Насера. В общем, во втором тайме ОАЭ больше оборонялось и пытались не проиграть в меньшинстве. Им это удалось. Команды расписали мировую ничью 1:1.

В заключительном туре ОАЭ сыграет против Ирана, а Палестина с Гонконгом.