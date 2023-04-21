“Колос” – “Заря” – 0:1 (видеообзор)

В матче 21-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на выезде обыграла ковалевский “Колос” со счетом 1:0.

Победу гостям принес гол Владимир Бражко. С 55-й минуте гости играли вдесятером из-за удаления Игоря Снурницина.

“Заря”, набрав 46 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Колос” с 30 очками остался на шестой позиции.

“Колос” – “Заря” – 0:1 (0:1)

Гол: Бражко, 31 - 0:1

“Колос”: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Болбат, 62), Милько, Мякушко, Ореховский (Исаенко, 79), Ильин, Лысенко (Попов, 62).

“Заря”: Сапутин, Батагов, Имереков, Снурницын, Бутко, Бражко (Дрышлюк, 68), Шахов, Булеца (Полегенько, 81), Антюх, Русин (Хахлев, 81), Герреро (Мишньов, 68).

Видеообзор матча

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