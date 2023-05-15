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“Колос” – “Александрия” – 0:2 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 14:15
“Колос” – “Александрия” – 0:2 (видеообзор) Фото: инстаграм "Александрии"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Украины “Александрия” на выезде обыграла “Колос” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Кирилла Ковальца и Сергея Логинова.

“Александрия”, набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и практически гарантировала себе попадание в Лигу Конференций. “Колос” с 33 очками остался на восьмой позиции.

“Колос” – “Александрия” – 0:2 (0:2)
Голы: Ковалец, 5 - 0:1, Логинов, 11 - 0:2

Колос”: Волынец, Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 83), Ориховский (Попов, 66), Болбат (Мякушко, 46), Ильин (Велетень, 66), Лысенко (Исаенко, 46).

Александрия”: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Кулаков (Кобзарь, 76), Мирошниченко, Сигеев, Логинов, Скорко (Шулянский, 90), Копына, Михайленко (Кожушко, 67), Мустафаев (Матюшенко, 76).

Видеообзор матча

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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Колос Ковалевка Александрия Премьер-лига Украина
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