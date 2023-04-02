"Кельн" не смог победить в домашнем матче Бундеслиги

В матче 26-го тура чемпионата Германии “Кельн” на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской “Боруссией” со счетом 0:0.

“Кельн”, набрав 28 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 32 очками поднялась на 10-ю позицию.

“Кельн” – “Боруссия” М - 0:0

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Шиндлер (Любичич, 61), Хектор, Майна (Тильманн, 78), Кайнц (Хусейнбашич, 78), Схири, Мартель, Зельке (Тиггес, 61).

“Боруссия” М: Омлин, Скалли, Эльведи, Итакура, Бенсебайни, Штиндль (Плеа, 82), Крамер, Хофманн (Нгуму, 90), Нойхаус, Коне, Тюрам.

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