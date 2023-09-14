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Кайл Уокер продлил контракт с Манчестер Сити

Новости футбола Сегодня, 13:23
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Кайл Уокер продлил контракт с Манчестер Сити Фото: https://twitter.com/ManCity

Манчестер Сити продлил контракт с крайним полузащитником Кайлом Уокером, сообщили на сайте клуба.

Текущий контракт 33-летнего правого защитника должен был закончиться в конце сезона. Согласно новому соглашению, контракт рассчитан до 2026 года. Уокер присоединился к Манчестеру Сити в 2017 году, перейдя из Тоттенхэма.

Сам футболист заявил, что очень рад остаться в команде. Он наслаждался и наслаждается пребыванием в Манчестере. Уокер сказал, что у него прекрасные тренеры, партнеры по команде и болельщики. Он ощущает поддержку на каждом уровне.

Уокер провел 260 матчей в составе Ман Сити, завоевал пять титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, два Комьюнити Шилдс, Лигу Чемпионов и Суперкубка УЕФА.

За сборную Англии Уокер провел 78 матчей и помог "Трем львам" выйти в финал Чемпионата Европы 2020 года. Все в Манчестер Сити в восторге от этой новости и желают Кайлу всего лучшего в следующих сезонах.

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