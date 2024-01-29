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Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН

Новости футбола Сегодня, 13:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН Кабо-Верде на последних минутах вырывает путевку в четвертьфинал КАН

В очередном матче 1/8 финала Кубка африканских наций Кабо-Верде провели игру против Мавритании, которая состоялась в понедельник, 29 января.

В первой половине Кабо-Верде имели колоссальное преимущество во владении мячом, однако не смогли нанести ни одного удара в створ ворот. Что касается ударов в сторону ворот, то здесь у команд равенство - по четыре попытки. Как результат, первая половина завершилась ничьей 0:0.

Во втором тайме Кабо-Верде продолжили давление на ворота соперников. они смогли прибавить и в атакующем плане. 14 ударов в сторону ворот и четыре в створ. Один из которых стал победным. На 88-й минуте Мавритания сыграла неосторожно в собственной штрафной площадке. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Райан Мендес.

Кабо-Верде вырывает непростую победу в матче с Мавританией. Благодаря голу с пенальти на последних минутах они смогли выйти в четвертьфинал Кубка африканских наций.

КАН. 1/8 финала

Кабо-Верде - Мавритания - 1:0
Голы: 1:0 - 88 Райан Мендес

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