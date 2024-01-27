Кабо-Верде – Мавритания: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

В понедельник нас жду очередные матчи плей-офф Кубка африканских наций 2023. Первым из двух матчей, которые пройдут в первый день недели будет встреча Кабо-Верде и Мавритании в рамках 1/8 финала турнира. Сайт Dailysports расскажет, где вы можете увидеть этот матч.

Кабо-Верде – Мавритания что нужно знать о матче?

Кабо-Верде всего лишь четвертый раз принимает участие в Кубке африканских наций. Впервые команда квалифицировалась на это первенство в 2013 году и тогда, сенсационно, дошла до четвертьфинала. В 2015 году команда вылетела на групповом этапе, а в последний раз, в 2021 году дошла до 1/8. Кабо-Верде показали отличные результаты в своей группеBобыграв Гану и Мозамбик, а также сыграв вничью с Египтом.

Мавритания третий раз участвует в финальной части Кубка африканских наций (ранее в 2019 и 2021 годах), но это впервые когда эта сборная сумела выйти с группы. Национальная команда Мавритании показала результаты намного скромнее, чем у их нынешнего соперника. Они сумели заполучить всего три очка за победу над Алжиром (1:0). Но этого было достаточно, чтобы команда прошла в 1/8 финала с третьего места

Кабо-Верде – Мавритания когда и где состоится матч?

Матч между сборными Кабо-Верде и Мавритании пройдет в Абиджане на арене Феликс Уфуе-Буаньи. Арбитр даст стартовый свисток в 18:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира.

Варшава – 19:00

Киев – 20:00

Ереван – 22:00

Астана – 00:00

Кабо-Верде – Мавритания где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.