Известный тренер отказал "Наполи"

“Наполи” продолжает поиски замены для Лучиано Спаллетти, который готовится покинуть клуб.

Как пишет источник, итальянский клуб предложил должность главного тренера Юлиану Нагельсманну.

Отмечается, что условия контракта не устроили немецкого специалиста. Пока неизвестно, собирается ли “Наполи” делать улучшенное предложение.

Напомним. что Нагельсманн был уволен из “Баварии” по ходу минувшего сезона.

Также в его услугах заинтересован “Тоттенхэм”.