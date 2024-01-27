Известен характер травмы Кингсли Комана

Лидер Баварии Кингсли Коман получил травму в матче 19-го тура Бундеслиги против Аугсбурга. Французский футболист вынужден был покинуть поле на 26-й минуте из-за повреждения.

По информации журналиста Bild Хайко Ниддерера, вингер повредил левое колено. Отмечается, что на первый взгляд, травма футболиста выглядит “не очень оптимистично, но могло быть и хуже”.

Кингсли Коман выступает за Баварию с 2017 года. Мюнхенский клуб заплатил за футболиста 21 миллион евро.

В общей сложности француз сыграл за Баварию 291 матч и забил 63 гола. Его соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 27-летний вингер сборной Франции сыграл 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бавария близка к трансферу правого защитника Галатасарая.