"Интер" проиграл "Ювентусу" в Серии А
Новости футбола Сегодня, 17:52
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на своем поле проиграл туринскому “Ювентусу” со счетом 0:1.
Единственный в середине первого тайма забил Филип Костич.
“Ювентус”, набрав 41 очко, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. “Интер” с 50 очками остался на третьей позиции.
“Интер” – “Ювентус” - 0:1 (0:1)
Гол: Костич, 23 - 0:1
“Интер”: Онана, Думфрис (Белланова, 83), Дармиан (Корреа, 79), де Врей, Ачерби, Димарко (Д`Амброзио, 63), Брозович, Чалханоглу, Барелла (Мхитарян, 63), Лукаку (Джеко, 79), Мартинес.
“Ювентус”: Щесны, Де Шильо (Куадрадо, 75), Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Соуле (Кьеза, 66; Паредес, 83), Влахович.
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