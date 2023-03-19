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"Рома" Моуринью потерпела поражение в римском дерби

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Италии “Лацио” на своем поле обыграла “Рому” со счетом 1:0.

Победу “орлам” принес гол Маттиа Дзакканьи. Стоит отметить, что “волки” с 32-й минуты играли вдесятером из-за удаления Рожера Ибанеса.

“Лацио”, набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 47 очками осталась на пятой позиции.

“Лацио” – “Рома” - 1:0 (0:0)
Гол: Дзакканьи, 65 - 1:0

“Лацио”: Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Канчельери, 81), Педро (Башич, 89).

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум (Матич, 67), Кристанте, Пеллегрини (Сольбаккен, 84), Залевски, Дибала (Льоренте, 46; Эль-Шаарави, 78), Белотти (Абрахам, 67).

Удаления: Рожер (32), Марушич (90), Кристанте (90).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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