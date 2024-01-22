Интер одержал минимальную победу над Наполи и выиграл Суперкубок

В понедельник, 22 января, состоялся финальный матч Суперкубка Италии между Интером и Наполи.

В первой половине Интер больше владел мячом и нанес один удар в створ ворот и семь в сторону. Наполи, в свою очередь, нанес всего два удара в сторону ворот. После перерыва команда Индзаги продолжила держать инициативу и создали много возможностей. Они нанесли 15 ударов в сторону ворот и пять в створ.

Единственный мяч был забит уже в компенсированное время. Лауторо Мартинез отличился на 90+1 минуте с ассиста Павара. Этот мяч и стал победным. Интер минимально одолел Наполи и выиграл Суперкубок Италии.

Суперкубок. Финал

Наполи - Интер - 0:1

Голы: 0:1 - 90+1 Мартинез