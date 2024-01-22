Интер одержал минимальную победу над Наполи и выиграл Суперкубок
Новости футбола Сегодня, 15:58
Интер одержал минимальную победу над Наполи и выиграл Суперкубок
В понедельник, 22 января, состоялся финальный матч Суперкубка Италии между Интером и Наполи.
В первой половине Интер больше владел мячом и нанес один удар в створ ворот и семь в сторону. Наполи, в свою очередь, нанес всего два удара в сторону ворот. После перерыва команда Индзаги продолжила держать инициативу и создали много возможностей. Они нанесли 15 ударов в сторону ворот и пять в створ.
Единственный мяч был забит уже в компенсированное время. Лауторо Мартинез отличился на 90+1 минуте с ассиста Павара. Этот мяч и стал победным. Интер минимально одолел Наполи и выиграл Суперкубок Италии.
Суперкубок. Финал
Наполи - Интер - 0:1
Голы: 0:1 - 90+1 Мартинез
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