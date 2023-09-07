Игрок Манчестер Юнайтед может перейти в Саудовскую Аравию

Манчестер Юнайтед получил предложение трансфера в отношении своего вингера, сообщает журналист Руди Галетти.

Джейдон Санчо может переехать в Саудовскую Аравию. Сегодня, 7 сентября, у саудитов закрывается трансферное окно. И в этот день они могут подписать 23-летнего вингера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Представители Саудовской Аравии уже отправили официальное предложение в Англию. В настоящее время продолжается обсуждение суммы трансфера, как сообщают, все решится в ближайшее время.

Напомним, что после матча АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед разгорелся скандал между менеджером МЮ Эриком тен Хагом и вингером Джейдоном Санчо. Тренер заявил, что игрок не попадает в состав из-за того, что плохо работает на тренировках. 23-летний футболист написал в Твиттере, что его сделали козлом-отпущением и не стоит верить во все, что говорят.

Джейдон Санчо перешел в Манчестер Юнайтед в 2021 году за 85 миллионов евро. Он провел за Дьяволов 82 матча, забил 12 голов и отдал шесть ассистов.

Напомним, что журналист Пирс Морган пригласил молодого игрока к себе на интервью.