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Хорватия проиграла в Уэльсе, поляки не справились с Молдовой и другие результаты

Новости футбола Сегодня, 16:51
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Хорватия проиграла в Уэльсе, поляки не справились с Молдовой и другие результаты Хорватия проиграла в Уэльсе, поляки не справились с Молдовой и другие результаты

15 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

В группе Е поляки принимали сборную Молдовы. Хозеяв не устраивал никакой результат, кроме победы. Однако первый тайм закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. В начале второй половины матча Свидерски сравнял счет, а молдоване смогли удержать ничью.

В поединке группы I домашний матч против Андорры для румынской сборной прогнозируемо оказался легкой прогулкой. Хозяева забили четыре безответных мяча, а исход матча решили еще в первом тайме.

Все самое интересное происходило в группе D. Здесь турки принимали сборную Латвии. В середине второго тайма голом отличился форвард Лестера Юнус Акгюн, а в конце поединка Тосун и Актюркоглу установили окончательный счет на табло.

В другом матче этой группы Уэльс в Кардиффе принимал Хорватию. Хозяева забили дважды на старте второго тайма, дубль на счету Уилсона. Хорваты ответили точным ударом Пашалича, но все равно уступили.

Квалификация на Евро-2024. Восьмой тур

Группа Е

Польша — Молдова — 1:1

Голы: 0:1 — Николаеску 26, 1:1 — Свидерски.

Группа I

Румыния — Андорра — 4:0

Голы: 1:0 — Станчу 23, 2:0 — Хаджи 28, 3:0 — Марин 44 (п), 4:0 — Коман 50.

Группа D

Турция — Латвия — 4:0

Голы: 1:0 — Акгюн 58, 2:0 — Тосун 83, 3:0 — Актюркоглу 87, 4:0 — Тосун 90+3.

Уэльс — Хорватия — 2:1

Голы: 1:0 — Уилсон 47, 2:0 — Уилсон 60, 2:1 — Пашалич 75.

Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore
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