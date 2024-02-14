Главный тренер Жироны отреагировал на слухи про работу в Барселоне

В январе множество СМИ информировали о том, что главным кандидатом на то, чтобы стать преемником Хави в Барселоне является наставник Жироны Мичел.

Сам специалист в разговоре сEsport3 прокомментировал эти слухи, и он уверен, что останется в Жироне:

«Я становлюсь лучшим тренером благодаря этому клубу. Кике Карсель (спортивный директор Жироны, – прим. ред.) и клуб делают мою работу очень счастливой, в других командах у меня было много проблем. У меня есть контракт, и я чувствую себя удобно. Я думаю, я продолжу здесь работать. Я убежден».

Мичел тренирует Жирону с лета 2021 года. Под его руководством команда вернулась в Ла Лигу, а в этом сезоне неожиданно идет среди лидеровчемпионата, идя на втором месте.

Ранее сообщалось, что специалист провёл уже три встречи с руководством Барселоны и переговоры существенно продвинулись к успеху.