Главные новости дня: 29 мая

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 29 мая.

В матче чемпионата Украины “Динамо” выиграло с крупным счетом (видеообзор).

Определился второй неудачник чемпионата Украины.

Чемпионство "Шахтера", победы "Динамо" и "Зари": результаты 29-го тура УПЛ.

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в "Манчестер Сити".

"Реал" близок к трансферу нападающего "Эспаньола".

Нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии.

"Челси" возглавил Маурисио Почеттино.

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