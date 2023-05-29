"Челси" возглавил топ-тренер

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Английский клуб заключил с аргентинским специалистом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне “Челси” занимает лишь 12-е место в Премьер-лиге и потерял шансы попасть в еврокубки.

51-летний Почеттино ранее тренировал “Эспаньол”, “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” и “Пари Сен-Жермен”. Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, обладатель Суперкубка Франции.

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