Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар может перейти в “Манчестер Сити”, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола провел телефонную беседу с футболистом. Тренер поинтересовался у бразильца, как проходит его восстановление после травмы голеностопа.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет расстаться с Неймаром из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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