Германия не смогла победить в стартовом матче молодежного Евро-2023

В матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Германии сыграла вничью со сборной Израиля со счетом 1:1.

В начале матча пенальти не забил Юссуфа Мукоко. На 20-й минуте счет открыл Дор Тургеман, но вскоре равновесие восстановил Янн Биссекк. В концовке матча пенальти не забил Йессик Нганкам. При этом израильтяне весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Эдена Карцева.

Во 2-м туре Германия сыграет с Чехией, Израиль сыграет с Англией. Матчи состоятся 25 июня.

Германия U21 - Израиль U21 - 1:1 (1:1)

Голы: Тургеман, 20 - 0:1, Биссекк, 26 - 1:1

Не забитые пенальти: Мукоко (3), Нганкам (80).

Германия: Атуболу, Вагноман, Биссекк, Матрициани, Нец (Вайсхаупт, 84), Краус, Кайтель (Мартель, 82), Штиллер, Хусейнбашич (Нганкам, 72), Шаде, Мукоко (Вайпер, 82).

Израиль: Перец, Лемкин, Коэн, Ревиво, Билу (Бар, 46), Джабер, Гандельман, Карцев, Глоч (Лайоус, 85), Азулай (Халаили, 75), Тургеман (Горно, 64).