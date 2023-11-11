Ганский форвард Двамена умер во время матча албанской Суперлиги
Новости футбола Сегодня, 13:22
Фото: sport24.ru/ Автор неизвестен
Матч 13-го тура Суперлиги Албании Партизани – Эгнатия был приостановлен при счете 1:1 из-за смерти форварда гостей Рафаэля Двамена.
На 24-й минуте игры 28-летний нападающий упал на газон и потерял сознание. Ему сразу начали оказывать помощь врачи, а затем скорая забрала игрока. Диагноз – сердечный приступ. Спасти Двамена не удалось, он скончался по дороге в больницу.
Это уже не первый сердечный приступ Двамена во время матча. В 2021-м году такая же ситуация повторилась во время матча Кубка Австрии Линц – Хартберг, но тогда нападающего удалось спасти.
В текущем сезоне Двамена забил 12 голов в 12 матчах. Он являлся лучшим бомбардиром чемпионата Албании в нынешней кампании. Также футболист провел 8 матчей за сборную Ганы.
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