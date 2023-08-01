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"Фенербахче" одержал яркую победу в квалификации Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 15:46
"Фенербахче" одержал яркую победу в квалификации Лиги Европы Фото: инстаграм "Фенербахче"/Автор неизвестен

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций турецкий “Фенербахче” на выезде разгромил “Зимбру” из Молдовы со счетом 4:0. Матч состоялся в городе Кишинев (Молдова) на стадионе “Зимбру”. Таким образом, турецкий клуб завоевал путевки в 3-й раунд квалификации.

В начале матча счет открыл Душан Тадич, которому ассистировал Мерт Яндаш. На 57-й минуте преимущество турецкого клуба увеличил Миши Батшуайи с передачи Яндаша. Через пару минут счет до крупного довел Батшуайи, которому отдал голевой пас Брайт Осайи-Самуэль. На 77-й минуте окончательный счет установил Исмаиль Юксес с паса Ирфана Кахведжи.

"Зимбру" (Кишинев, Молдова) - “Фенербахче” (Стамбул, Турция) - 0:4 (0:0) - первый матч - 0:5
Голы: Тадич, 48 - 0:1, Батшуайи, 57 - 0:2, Батшуайи, 59 - 0:3, Юксек, 77 - 0:4

“Зимбру”: Мостовой, Штефан, Бургиу, Мисарас, Макрицкий (Гайю, 46), Дамашкан (Бица, 74), Дедечко (Райляну, 46), Гуэра, Сумах, Самиев, Кэрунту (Аларибе, 46).

“Фенербахче”: Байындыр, Осайи-Самуэль (Кападжак, 81), Азиз, Перес, Кадыоглу (Остерволде, 65), Юксек, Крешпу да Силва (Яндаш, 33), Кахведжи, Тадич, Батшуайи (Шиманьски, 65), Кинг (Дурсун, 65).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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