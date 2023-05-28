"Фейеноорд" проиграл в домашнем матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 10:53
Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на своем поле проиграл “Витессу” со счетом 0:1.
Победу гостям принес гол Марко ван Гинкела в концовке первого тайма.
“Витесс”, набрав 40 очков, занял 10-е место в турнирной таблице Эредивизии. “Фейеноорд” с 82 очками финишировал на первом месте.
“Фейеноорд” - “Витесс” - 0:1 (0:1)
Гол: ван Гинкел, 43 - 0:1
“Фейеноорд”: Бейло, Касанвирьо, Гертрейда, Ганцко, Хартман (Лопес, 57), Тимбер (Расмуссен, 77), Кекчю, Шиманьски, Джаханбакш (Дилросун, 57), Идрисси (Пайшао, 46), Хименес.
“Витесс”: Схерпен, Аркус, Ороз, Исима-Мирен, Виттек, Фламинго, Манхуф (Япи, 78), Меленстен, ван Гинкел (Тронстад, 57), Козловски (Корнелиссе, 78), Бялек (Санко, 58).
Не пропустите: "Шахтер" стал чемпионом Украины.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером
Новости футбола Сегодня, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Новости футбола Сегодня, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины
Новости футбола Вчера, 16:54 Месси принес ПСЖ титул чемпиона Лиги 1
Новости футбола Вчера, 16:13 Клуб Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии
Новости футбола Вчера, 14:59 Родриго принес "Реалу" победу в гостевом матче Ла Лиги
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:33 "Арсенал" одержал разгромную победу в заключительном туре АПЛ Новости футбола Сегодня, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 12:55 "Реал" может усилиться нападающим "Ливерпуля" Новости футбола Сегодня, 12:42 Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс вызваны в сборную Бразилии на июньские матчи Новости футбола Сегодня, 12:30 Хавбек "Реала" Себальос показал фото своей ноги после удара Акуньи Новости футбола Сегодня, 12:15 "Александрия" - "Заря" - 0:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:55 "Шахтер" - "Днепр-1" - 3:0 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:42 Тухель решил не уходить из "Баварии" Новости футбола Сегодня, 11:30 "Наполи" упустил победу в гостевом матче Серии А Новости футбола Сегодня, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Винтертур 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Цюрих - Лугано 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Санкт-Галлен - Сьон 29 мая 2023 года Футбол 29 мая 2023 Прогноз на матч Базель - Грассхоппер 29 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Коньяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Адана Демирспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Антальяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Гиресунспор - Трабзонспор 30 мая 2023 года