"Фейеноорд" проиграл в домашнем матче чемпионата Нидерландов

В матче 34-го тура чемпионата Нидерландов “Фейеноорд” на своем поле проиграл “Витессу” со счетом 0:1.

Победу гостям принес гол Марко ван Гинкела в концовке первого тайма.

“Витесс”, набрав 40 очков, занял 10-е место в турнирной таблице Эредивизии. “Фейеноорд” с 82 очками финишировал на первом месте.

“Фейеноорд” - “Витесс” - 0:1 (0:1)

Гол: ван Гинкел, 43 - 0:1

“Фейеноорд”: Бейло, Касанвирьо, Гертрейда, Ганцко, Хартман (Лопес, 57), Тимбер (Расмуссен, 77), Кекчю, Шиманьски, Джаханбакш (Дилросун, 57), Идрисси (Пайшао, 46), Хименес.

“Витесс”: Схерпен, Аркус, Ороз, Исима-Мирен, Виттек, Фламинго, Манхуф (Япи, 78), Меленстен, ван Гинкел (Тронстад, 57), Козловски (Корнелиссе, 78), Бялек (Санко, 58).

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